Llegó la hora de las elecciones para renovar el Congreso de Argentina

Buenos Aires, 26 oct.— Unas 108 mil 111 urnas abren hoy para que 35 millones 405 mil argentinos elijan la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado que renovarán la Legislatura a partir del 10 de diciembre.

Para asegurar la logística de estas elecciones legislativas nacionales que han generado gran expectativa, el Correo Argentino puso a disposición 76 mil trabajadores y 16 mil 265 vehículos desde camiones hasta mulas a fin de

distribuir por las 24 provincias del país las 108 mil 111 urnas en 16 mil 942 colegios electorales.

Solo en Provincia de Buenos Aires, la mayor y de más peso político, se repartieron 40 mil 201 urnas en seis mil 634 establecimientos para los 13 millones 115 mil 144 electores habilitados.

En total, compiten 297 listas de candidatos de 129 fuerzas políticas para elegir a 127 diputados en las 24 provincias, y 24 senadores nacionales en ocho de ellas, acorde con datos de la Cámara Electoral Nacional.

Los distritos que eligen legisladores para la cámara alta, en este turno electoral, son Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero, Salta y Tierra del Fuego.

Las dos grandes formaciones políticas son el peronismo agrupado en el frente Fuerza Patria que se presenta en 16 provincias, aunque en el resto también compiten otras organizaciones peronistas con otros nombres, y la

alianza entre La Libertad Avanza del presidente Javier Milei y Propuesta Republicana, del exmandatario Mauricio Macri.

También entró en el juego Provincias Unidas, un espacio convocado por seis gobernadores, entre radicales y peronistas, de reciente creación que se presentan como una propuesta de centro para romper la “grieta” entre el

peronismo y la derecha extrema.

Otros seis frentes que agrupan a diversos espacios políticos figuran en las boletas.

Habrá que esperar probablemente hasta las 23:00 hora local de este domingo para que haya un resultado aproximado al definitivo y se conozca quién ganó en los comicios legislativos en cada una de las 24 provincias y el

cálculo extraoficial de triunfadores y derrotados a nivel nacional.