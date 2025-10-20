Liga Nacional de fútbol retoma acciones en octubre

La Liga Nacional de Fútbol en su Torneo Clausura reinicia su accionar con la concentración de sus seis equipos participantes y el Estadio Antonio Maceo será la sede de la primera vuelta del 20 al 31 de octubre.

Se explica la realización de tres encuentros diarios a partir de las 8:30am los días 22, 24, 26 y 28 para dar al menos una jornada de recuperación a cada oncena.

Los participantes son La Habana, Guantánamo, Villa Clara, Cienfuegos, Las Tunas y Santiago de Cuba.

El equipo La Habana se coronó campeón del Apertura 2025 al ganarle a Guantánamo en el Guaso.

Los Diablos lograron el pase tras dominar a Ciego de Ávila en repechaje.