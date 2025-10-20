lunes 20 octubre 2025
Liga Nacional de fútbol retoma acciones en octubre

Picture of Brita García Alberteris
Brita García Alberteris

La Liga Nacional de Fútbol en su Torneo Clausura reinicia su accionar con la concentración de sus seis equipos participantes y el Estadio Antonio Maceo será la sede de la primera vuelta del 20 al 31 de octubre.

Se explica la realización de tres encuentros diarios a partir de las 8:30am los días 22, 24, 26 y 28 para dar al menos una jornada de recuperación a cada oncena.

Los participantes son La Habana, Guantánamo, Villa Clara, Cienfuegos, Las Tunas y Santiago de Cuba.

El equipo La Habana se coronó campeón del Apertura 2025 al ganarle a Guantánamo en el Guaso.

Los Diablos lograron el pase tras dominar a Ciego de Ávila en repechaje.

La Lucha por la Libertad: La Victoria de Santa Clara en 1876
Autoridades santiagueras sostienen intercambio con trabajadores y directivos del sector del transporte
Exhibe Centro de cría de reinas Granjita Siboney resultados en el proceso de producción (+Video)
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
