Justicia cubana reafirma firme postura contra la violencia

La justicia cubana reafirma su compromiso con la legalidad y la protección de los derechos de todos los ciudadanos, así como su firme postura contra la violencia en todas sus formas, resaltó una nota del Tribunal Provincial Popular de La Habana.

El texto informa que en el juicio oral y público por el asesinato del joven Yordan Revé Abrahante, el tribunal condenó al acusado Gabriel Peña Oviedo a 25 años de privación de libertad.

De acuerdo con la nota, publicada en el sitio web del Tribunal Supremo Popular, durante la vista celebrada el pasado 23 de septiembre, se presentó un sólido conjunto de pruebas que demostraron que el acusado, tras haber consumido una cantidad significativa de alcohol, se involucró en un altercado familiar donde también se encontraba presente la víctima, de 21 años de edad.

Precisa que en medio de la confrontación, y con cuchillo en mano, sin mediar palabras, Peña Oviedo propinó una puñalada al joven, que causó su muerte inmediata, y lo dejó tendido en la vía pública.

La decisión se fundamentó en las características personales del acusado, su conducta social, la lesividad de los hechos, el impacto que tuvo en la comunidad, el sufrimiento ocasionado a los familiares de la víctima y en la vulneración del principio fundamental de un ser humano, que es la vida, subraya el Tribunal en su nota informativa.

Aclara además que en la tramitación de la causa (133 del año 2025) y el acto de juicio oral se cumplieron las garantías procesales y el respeto al debido proceso consagrado en la Ley del Proceso Penal y en la Constitución de la República de Cuba.

Señala que tanto el acusado como la fiscalía, tienen el derecho a interponer el correspondiente recurso de casación contra la sentencia dictada.