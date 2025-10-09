jueves 09 octubre 2025
Ingresaron estudiantes sanluiseros a la Organización de Pioneros José Martí (+Fotos)

Picture of Grisell Pupo Montes de Oca
Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

Fotos Autora

Este miércoles 8 de octubre, más de 817 niñas y niños  que cursan el primer grado en 117 escuelas primarias, recibieron sus pañoletas azules, de tal manera son miembros de la Organización de Pioneros José Martí, (OPJM).

La ceremonia devino en acto municipal donde participaron dirigentes de las organizaciones políticas y de masas del territorio, maestros y familiares de los niños para acompañarlos, felicitarlos y darles la bienvenida a la Organización que tiene disímiles actividades patrióticas y de formación vocacional para contribuir a la formación de futuros jóvenes integrales.

En la ceremonia estuvo el homenaje a José Martí. Con esta fiesta pioneril  dio inicio la jornada “Camilo-Che”. El ingreso de los pioneros sanluiseros a la Organización que los representa, fue el homenaje  a la grandeza del Comandante Ernesto Che Guevara.

“Por la ruta de Martí, con la guía de Fidel, por la Patria y el Socialismo, Moncadistas  Siempre Listos”. Lema y compromiso pioneril, con que honraron los niños de San Luis a los héroes de la Patria.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
