Ingresaron estudiantes sanluiseros a la Organización de Pioneros José Martí (+Fotos)

Fotos Autora

Este miércoles 8 de octubre, más de 817 niñas y niños que cursan el primer grado en 117 escuelas primarias, recibieron sus pañoletas azules, de tal manera son miembros de la Organización de Pioneros José Martí, (OPJM).

La ceremonia devino en acto municipal donde participaron dirigentes de las organizaciones políticas y de masas del territorio, maestros y familiares de los niños para acompañarlos, felicitarlos y darles la bienvenida a la Organización que tiene disímiles actividades patrióticas y de formación vocacional para contribuir a la formación de futuros jóvenes integrales.

En la ceremonia estuvo el homenaje a José Martí. Con esta fiesta pioneril dio inicio la jornada “Camilo-Che”. El ingreso de los pioneros sanluiseros a la Organización que los representa, fue el homenaje a la grandeza del Comandante Ernesto Che Guevara.

“Por la ruta de Martí, con la guía de Fidel, por la Patria y el Socialismo, Moncadistas Siempre Listos”. Lema y compromiso pioneril, con que honraron los niños de San Luis a los héroes de la Patria.