jueves 23 octubre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Impulsa industria El Porvenir producciones alternativas

Picture of ACN
ACN

Santiago de Cuba.— La mini industria El Porvenir, ubicada en el municipio de Tercer Frente en la provincia Santiago de Cuba, fomenta producciones alternativas a partir de recursos endógenos, con el objetivo de respaldar el desarrollo ganadero local, especialmente en la cría de ovino-caprinos y cerdos de capa oscura.

   Según explicó a la Agencia Cubana de Noticias la Mayor Yilian Mendoza Castro, jefa de Cuadros de la Jefatura del Ejército Juvenil del Trabajo (EJT) en Santiago de Cuba, la iniciativa surgió como respuesta al impacto económico provocado por el desabastecimiento de pienso industrial, y se enfocó inicialmente en la elaboración de pienso criollo para la alimentación animal.

   La industria nació como alternativa ante la falta de producción convencional, lo primero que desarrollamos fue el pienso criollo, aprovechando los recursos disponibles en el territorio, señaló Mendoza Castro.

   El proyecto ha evolucionado con el esfuerzo conjunto de trabajadores civiles y militares, quienes han asumido tareas de innovación para garantizar el funcionamiento de la planta, manifestó.

   Yoennis Romero Yopis, trabajador civil del EJT, destacó que fue necesario diseñar y adaptar piezas para concretar el montaje de la industria: nos dimos a la tarea de innovar con nuestros propios medios, resultó un reto, pero logramos levantar esta estructura con creatividad y compromiso, afirmó.

   Actualmente, El Porvenir cuenta con una cámara térmica para la producción de semillas de plátano, lo que permite reducir los tiempos de germinación y mejorar la calidad del cultivo, además, se ha incursionado en la fabricación de canastas, trapeadores y cestas, como parte del aprovechamiento integral de los recursos locales.

   La entidad también trabaja en la producción de biofertilizantes y microorganismos eficientes, así como en una nueva línea de pienso líquido, que representa su incursión más reciente en el ámbito agroindustrial.

   Esta mini industria agropecuaria en Tercer Frente se consolida como una alternativa sostenible para garantizar alimento animal y responder a las demandas de los productores locales, con una visión a largo plazo que apuesta por la soberanía alimentaria desde lo territorial.

Destacadas
Impulsa industria El Porvenir producciones alternativas
Arte y oficios, donde la laguna anunciaba la lluvia
Recibió Díaz-Canel al Secretario Ejecutivo del ALBA-TCP
Latidos de 26 por toda Cuba
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios