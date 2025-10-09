Implementa Empresa de Recursos Hidráulicos acciones en el abastecimiento de agua a la población

Como parte de las acciones recuperativas que se realizan en Santiago de Cuba, se presta especial atención a la mejora de la infraestructura en los equipos de abastecimiento de agua, así como el mantenimiento en las redes para la reducción de pérdidas en el suministro a la población.

Según Abel Dorta Ruíz, Subdelegado de la Dirección Provincial de Recursos Hidráulicos, «se realizan acciones de rehabilitación capital en la Estación de Bombeo Campo de Tiro garantizando una entrega de 240 litros al sistema. Del mismo modo se realiza mantenimiento en la Estación de Bombeo El Salaito, la reparación integral de la Planta Potabilizadora Quintero así como la revisión integral para abastecer desde Canasí al Poblado El Caney».

También señaló que «existen otras acciones para la reducción de pérdidas de agua como la supresión de salideros en la ciudad y garantizar la colocación de las boyas a los edificios en el Distrito José Martí y en el Antonio Maceo».

A raíz de los trabajos que se han venido realizando en la Planta Potabilizadora de Quintero, se ha reorganizado por Aguas Santiago la distribución en un primer momento a comunidades que se encuentran con ciclos largos mientras que el resto se atenderá mediante el servicio de pipas.

Joel de Jesús Palacio Ruano, Jefe de Operaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Aguas Santiago explicó que «Hasta las 4 de la tarde del martes 7 de Octubre tuvo con servicio Centro Alto de Plaza de Marte y Centro Alto de Trocha, continuando con servicio Sorribe, Santa Rosa hasta la mañana de este 8 de octubre.

Con la entrada de la Maestra 2, este 8 de octubre, recibiría Micro 7, 9 y10 del Distrito José Martí y La Risueña, San Pablo 1, 2, mientras que la maestra 4 abastece el Abel Santamaría para garantizar el servicio a Micro 3 Izquierdo que es el más atrasado y Alta Vista La Chibera.

De igual forma ratificó que «El viernes en algún momento del día debe entrar la Maestra 5, que es la más grande de la ciudad, para brindar servicio al sector municipal Asunción, al Antonio Maceo, Chicharrones, Vista Hermosa, Mariana de la Torre lo que en una secuencia de días pero hasta el sábado debe mantener este orden.

Las máximas autoridades de la provincia junto a trabajadores de la Empresa de Recursos Hidráulicos trabajan por brindar el servicio a la población y optimizar los recursos hídricos.