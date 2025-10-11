Grupos palestinos rechazan tutela extranjera sobre Gaza

Ramala, 11 oct.— Hamas, la Yihad Islámica y el Frente Popular para la Liberación de Palestina rechazaron hoy cualquier tutela extranjera sobre la Franja de Gaza como parte de los acuerdos para poner fin a la agresión israelí contra el territorio.

En un comunicado conjunto, las tres agrupaciones afirmaron que la administración de la Franja es un asunto interno palestino.

“Afirmamos que determinar la forma de administración en la Franja de Gaza es un asunto interno palestino” y “subrayamos nuestro rechazo absoluto a cualquier tutela extranjera”, recalcaron.

Las facciones consideraron que el acuerdo de alto el fuego representa un fracaso político y de seguridad para Israel al impedir el desplazamiento forzado de la población.

También elogiaron el movimiento global de solidaridad con el pueblo palestino y en rechazo de los crímenes del vecino país.

En la primera fase de un plan de paz, presentado por Estados Unidos, se acordó el intercambio de prisioneros, una retirada parcial del Ejército israelí y la entrada diaria de cientos de camiones con ayuda a la Franja.

En una posterior etapa se deberán abordar varios puntos delicados como el destino de las armas de Hamas y la composición del gobierno en el territorio, tras 18 años bajo el control de movimiento islamista.

Según la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, Gaza deberá ser administrada por comité de tecnócratas palestinos, supervisado por una “Junta de Paz” dirigida por el mandatario y en la que participaría el ex primer ministro británico Tony Blair.

El organismo gestionaría la Franja hasta que “la Autoridad Nacional Palestina haya completado su programa de reformas”, señala el texto del plan.

La iniciativa fue duramente criticada por los palestinos, y en especial el nombramiento de Blair, considerado un defensor de Israel.