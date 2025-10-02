Firmar por Venezuela es hacerlo por la paz y la no injerencia

Trabajadores y artistas de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem) en esta ciudad ratificaron su apoyo al pueblo y gobierno de Venezuela, con la firma de respaldo a la Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano.

Los firmantes acudieron a la sede de la entidad para expresar su solidaridad en un contexto en que la nación bolivariana enfrenta campañas de desestabilización, medidas coercitivas unilaterales y amenazas de despliegues de buques militares y submarinos nucleares por Estados Unidos, bajo el pretexto de atacar a supuestos carteles de narcotráfico.

Marcos Campins, director de la institución, refirió a la Agencia Cubana de Noticias que firmar por Venezuela es hacerlo por la no injerencia en los asuntos internos de cada país y por la armonía en América Latina y el Caribe, declaradas como Zona de Paz en 2014 desde la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

No puede existir agresión a ese hermano país; reafirmamos desde la Ciudad Héroe de Cuba el compromiso de acompañar al pueblo bolivariano desde el arte y la creación, dijo.

Por su parte, Raúl Capote, titular de la Agencia Son de Cuba, perteneciente a la Egrem santiaguera, subrayó la profunda relación de amistad que une a cubanos y venezolanos desde los tiempos de Simón Bolívar y José Martí hasta Fidel Castro y Hugo Chávez, ejemplo de hermandad y lucha compartida.

Afirmó que la solidaridad con Venezuela es también defensa de la soberanía, la paz y la dignidad de los países y de América Latina y el Caribe.

La recolección de firmas que se realiza en toda la nación antillana refrenda el apoyo de las organizaciones, instituciones y sociedad civil cubana a la lucha que libra el pueblo venezolano antes las crecientes hostilidades del gobierno de los Estados Unidos.