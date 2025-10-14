martes 14 octubre 2025
Examinan labores de recuperación en Grupo Temporal de Trabajo en Santiago de Cuba

Picture of Jeniffer Cebreco Cuenca
Jeniffer Cebreco Cuenca
Periodista

El Grupo Temporal de Trabajo de la provincia Santiago de Cuba examinó el estado actual de las labores de recuperación en el territorio, con énfasis en diversos sectores afectados.

Durante el encuentro se destacó la existencia de centros de evacuación donde se encuentran 8 familias, el estado de viviendas afectadas y la situación epidemiológica, en particular respecto a enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes Aegypti como la chikunguña.

Se subrayó la necesidad de extremar las medidas preventivas, intensificar las pesquisas y prestar especial atención a las zonas con casos febriles.

Además, se reportó la evolución meteorológica en la provincia, con lluvias acompañadas de descargas eléctricas que continuarán incidiendo, fundamentalmente en la tarde y la madrugada. El estado de los embalses se situó en 71.2 por ciento de su capacidad.

Las autoridades provinciales, encabezadas por la Miembro del Comité Central del Partido y Primera Secretaria Beatriz Johnson Urrutia y el Gobernador Manuel Falcón Hernández, subrayaron la importancia de la protección de la población, la salvaguarda de la economía local y la recuperación de las infraestructuras, mediante la emisión de alertas, el monitoreo de embalses y zonas de riesgo, y la coordinación en la distribución de alimentos y suministros esenciales mediante la implementación de estrategias integrales y multisectoriales en las 33 zonas de defensa de la provincia.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
