domingo 19 octubre 2025
En San Luis los 16 Consejos Populares crean grupos para atender Políticas sociales (+Fotos)

Picture of Grisell Pupo Montes de Oca
Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

Fotos Autora

Cada mes,  la dirección de los 16 Consejos Populares de San Luis se reúne para con la presencia de factores comunitarios y dirigentes de Organismos enclavados en el área, analizar a partir de los controles populares, las principales problemáticas que afectan a los vecinos y se toman acuerdos para la solución de las mismas.

Por estos días tienen lugar estas reuniones con la presencia de las máximas autoridades del gobierno local. Muchos temas se analizan entre ellos, la recolección de café, la distribución de agua, hoy afectada por la situación energética, la recogida de desechos sólidos y la impostergable necesidad de realizar trabajos de higienización en las comunidades con el apoyo de los vecinos, teniendo en cuenta que la situación epidemiológica es compleja, por la circulación de varios virus provocados por la proliferación del mosquito. 

Este mes en estas reuniones de factores comunitarios, dirigidas por los presidentes de Consejos Populares, quedan constituidos los  grupos de trabajo que en las demarcaciones, atenderán los 13 acápites que conforman  las políticas sociales.

Los grupos se crean a partir de indicaciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular; forman parte del perfeccionamiento del Órgano de gobierno y están integrados por un representante de todas las organizaciones de masas y de entidades u organismos enclavados en los barrios, todos guiados por una Comisión Municipal presidida por el Intendente.

La creación de estos grupos,  desde la administración local hasta las demarcaciones, traerá beneficio social. Las problemáticas de diversa índole que afectan a las personas, serán analizadas, canalizadas o solucionadas donde sea posible, con mayor inmediatez y objetividad a partir de posibilidades comunitarias.

