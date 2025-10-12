domingo 12 octubre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Egipto acogerá mañana una cumbre internacional sobre Gaza

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

El Cairo, 12 oct.— Egipto acogerá mañana una cumbre internacional con el objetivo de poner fin a la guerra en la Franja de Gaza y fortalecer los esfuerzos para alcanzar la paz y estabilidad en Oriente Medio.
Según un comunicado oficial, la reunión tendrá lugar en el balneario de Sharm El-Sheikh, ubicado en la nororiental península de Sinaí, y estará copresidida por los mandatarios egipcio, Abdel Fattah El-Sisi, y estadounidense, Donald Trump.

Una veintena de dirigentes mundial participarán en la cita, incluidos el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

El viernes, el canciller egipcio, Badr Abdelatty, y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, abordaron los preparativos de la cumbre, incluida la implementación de la primera fase de un acuerdo para finalizar el conflicto.

La pasada semana, en conversaciones indirectas en la misma ciudad, Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) aceptaron iniciar un intercambio de prisioneros como parte de una primera etapa de alto el fuego, que desembocará en el cese de la guerra.

Como parte de los compromisos, el Ejército israelí comenzó una retirada parcial de Gaza, mientras las agencias de la ONU y organizaciones no gubernamentales internacionales se alistan para la entrada masiva de ayuda a ese enclave costero, donde se reportan más de 67 mil muertos en dos años.

En una segunda etapa de las conversaciones se abordarán temas complejos como la gobernanza del territorio y el armamento de Hamas, cuyos dirigentes rechazaron entregarlo.

Los grupos palestinos presentes en la Franja reclaman un gobierno tecnócrata nacional sin tutela extranjera, pero el plan de Trump prevé que el equipo sea supervisado por una “Junta de Paz” dirigida por el mandatario y en la que participaría el ex primer ministro británico Tony Blair.

El organismo gestionaría la Franja hasta que “la Autoridad Nacional Palestina haya completado su programa de reformas”, según el proyecto.

La iniciativa fue duramente criticada por los palestinos, y en especial el nombramiento de Blair, considerado un defensor de Israel.

Destacadas
Dos brillantes cometas pasarán cerca de la Tierra este mes: ¿cuándo, dónde y cómo verlos?
Songo-La Maya cierra el primer semestre con algunos avances en la recuperación económica
Más de 24 millones de USD recaudados por ETECSA en 46 días, informa el Primer Ministro
Fidel tenía razón sobre el cinismo, las mentiras, las armas y la paradoja de la paz a bombazos de EE.UU.
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios