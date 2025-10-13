lunes 13 octubre 2025
Economistas de Contramaestre identificados con la organización que Cuba necesita

Por Angelina Ramos Montoya

En Contramaestre, la membresía de la Asociación de Economistas y Contadores de Cuba, Anec, se siente identificada con los retos que actualmente tiene la nación para hacerles frente a los desafíos que marcan el desenvolvimiento de la economía, como trascendió en el Noveno Congreso de este gremio .

En reciente pleno del Comité Ejecutivo Municipal de la Anec, presidido por Rafael Cala Machirán, y en presencia de dirigentes de secciones de base de esta organización, se intercambió acerca de la implementación de los acuerdos y proyecciones derivadas del Congreso.

Este encuentro definió como acciones muy concretas : promover eventos científicos con los jóvenes a los fines de fortalecer la estrategia de desarrollo local, gestionar el autofinanciamiento institucional y continuar con el estudio de las plataformas digitales para transmitir conocimientos a la población y a su vez, impulsar la superación entre su membresía.

Destacan además dentro de las proyecciones de trabajo de la referida organización en este territorio, responder con acierto a acompañar el Programa de Gobierno desde las capacidades técnicas de la propia organización, desarrollar acciones de orientación vocacional hacia carreras que permitan en Contramaestre potenciar la formación profesional de economistas,

Asimismo, se trazaron líneas para dinamizar la atención a sus asociados y para exigir que el encargo estatal de las empresas y entidades sea cumplido con legalidad y eficiencia, poniendo a prueba la profesionalidad y ética que han de caracterizar a los economistas y contadores en presencia de la Estrategia de Desarrollo Económico Social cubana y del proceso que lidera nuestro Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
