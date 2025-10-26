Distinción por Cultura Nacional cubana a artistas radicados en Italia

Roma, 26 oct.— En el marco del IV Festival Cultural Cuba va conmigo, que culmina hoy en esta capital, cinco relevantes artistas de la Isla, radicados en Italia, recibieron la Distinción por la Cultura Nacional de su país.

La presidenta del Instituto Cubano de la Música, Indira Fajardo, en representación del Ministerio de Cultura de esa nación dio a conocer en un acto efectuado la víspera, la resolución que otorga ese reconocimiento al pianista Marcos Madrigal y a la soprano Mónica Marziota.

Se incluyen también entre los artistas condecorados los pintores Raúl Hernández y Danis Montero (Ascanio Cuba), así como el realizador cinematográfico Luis Ernesto Doñas.

En el documento se resalta la meritoria y loable labor de estos artistas, quienes en otras latitudes mantienen el compromiso de representar y promover los valores culturales de su país, en vínculo sólido con las instituciones cubanas.

“Sus obras, de alta calidad artística, enriquecen el patrimonio cultural de la Isla, así como fortalecen la presencia y el prestigio de la cultura cubana en el ámbito internacional”, aspectos que los avalan como genuinos exponentes de esos valores, destacó Fajardo.

Madrigal es considerado uno de los más importantes pianistas a nivel internacional, presente en los más prestigiosos escenarios del mundo, y es director musical del Fondo de Arte Joven, plataforma cultural fundada en la capital cubana.

Marziota, además de soprano se destaca como una reconocida compositora y musicóloga, formada en conservatorios cubanos y europeos, con una destacada trayectoria internacional.

Los pintores Ascanio Cuba y Raúl Hernández representan dignamente con sus obras a su país natal, en el que se formaron e iniciaron sus carreras, y con el que mantienen un estrecho vínculo, e igual ocurre con el cineasta Luis Ernesto Doñas, quien recientemente culminó en la Isla el rodaje del largometraje Baracoa. En la entrega de estas cinco Distinciones por la Cultura Nacional participaron Ana Teresita González, directora general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior, de la cancillería de ese país, así como la embajadora en Italia, Mirta Granda, quienes felicitaron a los artistas por el merecido reconocimiento.