jueves 02 octubre 2025
Celebran en Santiago de Cuba Día Internacional del Notariado Latino (+Fotos)

Picture of Iran Deivis Suárez Vaillant
Iran Deivis Suárez Vaillant

Inmerso en la informatización de sus principales servicios e implementación de las nuevas normas jurídicas aprobadas por en la nación, el notariado cubano celebra su Día Internacional con la voluntad de fortalecer principios éticos y formación de las nuevas generaciones.

Prevista a entrar en vigor el 7 de enero del 2026, la Ley del Notariado en Cuba será un instrumento para evolucionar en las pautas que rigen su labor actual.

En espacio de intercambio por este día se reconoció a los trabajadores del sector con 10, 20 y 30 años en el ejercicio de la profesión, así como la labor del cartulario como personal auxiliar vital en el ejercicio de esta actividad, teniendo en cuenta los resultados en la actividad científico-técnica, el asesoramiento y la divulgación de sus funciones.

En medio de un contexto social caracterizado por transformaciones de índole social y económico, los notarios, enaltecen su papel como garantes de la seguridad legal y registral en el país.

