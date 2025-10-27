Canciller chino defiende rol clave del Sur Global en reforma mundial

Beijing, 27 oct.— China subrayó hoy que el Sur Global se convirtió en una fuerza clave en la reforma del sistema de gobernanza mundial y reiteró la necesidad de darle más voz a esas naciones.

Durante su intervención en el Foro Lanting sobre gobernanza global por una comunidad de futuro compartido, el canciller chino, Wang Yi, señaló que el ascenso colectivo de estos países representa una transformación histórica que exige mayor representatividad e influencia en las decisiones internacionales.

“Los países en desarrollo tienen el derecho y la capacidad de participar en la reforma de la gobernanza global como protagonistas, no como observadores”, subrayó.

Indicó que la reforma del sistema internacional debe reflejar los cambios en la economía mundial y responder a las demandas de equidad y justicia de los países del Sur. Wang abogó por aumentar la voz de África y de otras regiones en desarrollo en el Consejo de Seguridad de la ONU, y propuso ajustes en las cuotas del Fondo Monetario Internacional y las acciones del Banco Mundial, para corregir el déficit democrático existente en la gobernanza económica.

El ministro expresó apoyo a un papel más activo de instituciones financieras como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y el Nuevo Banco de Desarrollo de los Brics, las cuales, dijo, “complementan de forma constructiva” el sistema financiero global.

Wang destacó que el fortalecimiento del Sur Global debe acompañarse de cooperación práctica en áreas como el comercio, la innovación tecnológica y la transición verde.

Recordó que China ofrece trato arancelario cero al 100 por ciento de los productos procedentes de los países menos adelantados y de las naciones africanas, y se comprometió a compartir con ellas las oportunidades de desarrollo derivadas de su apertura.

El canciller reiteró que la “Iniciativa de Gobernanza Global” propuesta por el presidente Xi Jinping busca construir un sistema más justo, equilibrado e inclusivo, basado en la igualdad soberana, la cooperación multilateral y el respeto al derecho internacional.

Beijing, añadió, “trabajará junto con los países del Sur Global para promover una reforma gradual y sostenida del sistema internacional, de modo que refleje mejor la realidad multipolar del mundo”.

El Foro Lanting, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, reunió a funcionarios, diplomáticos y expertos para debatir propuestas sobre la mejora de la gobernanza global.

Desde su creación en 2010, este foro se ha consolidado como un espacio de diálogo sobre la política exterior y el papel del gigante asiático en el sistema internacional.