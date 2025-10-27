Arlettys se despide con un triunfo en mundial de taekwondo

La taekwondista cubana Arlettys de la Caridad Acosta, de los 73 kilogramos (kg), tuvo un debut convincente en la continuación del XXVII Campeonato Mundial, con sede en la ciudad de Wuxi, China.

En el comienzo de su tercera participación en citas del orbe, la deportista del municipio de Sagua la Grande, de la central provincia de Villa Clara, mostró amplia superioridad frente a Mayling Wemama, representante de Nueva Caledonia.

Arlettys dominó el primer asalto con marcador de 7-0 y cerró el segundo con un contundente 13-1, anulando por completo a su joven rival de 17 años, destaca la edición digital de la publicación deportiva Jit.

En su segundo combate, la cubana enfrentó a la anfitriona Zhou Zegi, quien representó un reto de mayor exigencia, con un primer asalto que concluyó sin puntos, pero fue adjudicado a la china por criterio técnico.

Luego Arlettys respondió con seis puntos sin recibir ninguno, pero en el tercer asalto, nuevamente sin anotaciones, los jueces favorecieron a la local, lo que selló su victoria.

Zhou Zeqi fue campeona en los Juegos Asiáticos de Hangzhou 2022, tanto en combate individual como en el evento mixto por equipos.

También se coronó en la Universiada de Chengdu 2021 y ha accedido a podios en certámenes continentales y torneos de grand prix.

A eso le llaman punto hit, explicó desde la sede del evento Tamara Robles, de los 57 kilogramos, también con tres mundiales en su historial y otra de las cubanas que se probó ahora.

Al igual que Robles, Marlyn Pérez (49 kg) y Yoikel Daniel Goicochea (+87 kg), Acosta se ubicó entre los puestos del 16 al 32.

Para el lunes está previsto el debut del matancero Kelvin Calderón (80 kg), quien ostenta el aval de haber ganado bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y el título del Open de Santo Domingo 2024, lo que lo convierte en una de las principales cartas del equipo cubano.