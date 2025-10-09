266 pioneros de Tercer Frente se incorporaron a la OPJM

Este 8 de octubre, en el municipio Tercer Frente, 266 niños y niñas de primer grado vivieron uno de los momentos más emocionantes de su vida escolar: la entrega de la pañoleta azul, símbolo de su ingreso a la Organización de Pioneros José Martí. En una fecha cargada de significado patriótico, los más pequeños se suman por primera vez a la gran familia pioneril, dando sus primeros pasos en el camino de la identidad, el compromiso y el amor por Cuba.

El Seminternado Celia Sánchez Manduley es una de las instituciones educativas de este municipio santiaguero donde unos 62 educandos recibieron este atributo, y con él el compromiso de asumir, con la inocencia y el entusiasmo de la infancia, el orgullo de pertenecer a una organización que honra a José Martí, al Che y a todos los héroes de la Patria. Es el comienzo de una formación que cultiva valores como la solidaridad, el respeto, la disciplina y el sentido de lo colectivo. Cada niño que la recibe se convierte en protagonista de nuestra historia viva.

La entrega se realizó en un ambiente festivo, rodeado de familiares, maestros y pioneros de grados superiores, quienes acompañaron con alegría y ternura este momento que une generaciones, que reafirma la continuidad de los ideales revolucionarios y que siembra en los corazones infantiles el amor por la Patria y por sus símbolos.

Fue este el escenario para que también las nuevas generaciones alzaran su voz para condenar el genocidio del Ejército Israelí contra el pueblo Palestino, que tras dos años de guerra continua siendo blanco de una violencia que no respeta ni la vida ni el derecho internacional.

Aunque aún pequeños, los pioneros de primer grado comienzan a comprender que ser parte de esta Organización es también cuidar su escuela, respetar a sus compañeros, aprender con alegría y soñar con un futuro mejor. La pañoleta azul es el primer lazo que los une a la historia, a la comunidad y a los valores que sostienen nuestra nación.