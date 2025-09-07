Una victoria y un empate fue el desenlace de la primera jornada final en el Campeonato Nacional de Fútbol Sala

Llega la final del fútbol sala a Santiago de Cuba. Cuatro equipos discuten la primacía de Cuba: Industriales, Cienfuegos, Ciego de Ávila y Santiago de Cuba se enfrentan todos contra todos a una vuelta.

El primer juego del día resultó en duelo centro oriental con sonrisa para los de casa. En el primer tiempo ambos equipos hicieron sus variaciones y disímiles tiros a puerta poco efectivos. En el definitorio los locales fueron más insistentes hasta que el experimentado Edgar Isaac cumplió su rol y le dio la diana de la victoria a los indómitos.

El segundo juego de la jornada lo efectuaron Cienfuegos e Industriales, ya rivales conocidos. Un primer tiempo con pocos tiros que concluyó con empate a una diana por bando, con gol de Yadier Rinaldo Sosa al 17 y luego autogol de Felipe Riquelme al 18 por los cienfuegueros.

En el segundo tiempo los Marineros tomaron ventaja al 23 gracias a Julio César Téllez pero su rival igualó el marcador al 28 por gol de Gerardo Oduardo Delgado.

Para la segunda fecha se programa Ciego de Ávila contra Industriales y Cienfuegos ante Santiago de Cuba.