Santiagueros reafirman respaldo a Venezuela frente a amenazas externas

Ante el aumento de las presiones y amenazas por parte del gobierno de los Estados Unidos hacia Venezuela, ciudadanos de Santiago de Cuba han alzado su voz en defensa del pueblo y el gobierno bolivarianos, sumándose masivamente a la campaña nacional de recogida de firmas que respalda la Declaración del Gobierno Revolucionario de Cuba: “Urge impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela”.

Diversas actividades de solidaridad han tenido lugar en la provincia, coordinadas por la delegación del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), donde se ha denunciado con firmeza la política imperialista y belicista impulsada por la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Estas acciones reflejan una clara postura de rechazo a cualquier intento de intervención en los asuntos internos de Venezuela.

Al rubricar el documento, los santiagueros expresan su preocupación por el peligro que estas amenazas representan para la paz regional y reafirman su compromiso con la estabilidad y la soberanía latinoamericanas.

Juan Carlos Vaillant Despaigne, delegado del ICAP en Santiago de Cuba, enfatizó que cualquier forma de agresión contra la nación bolivariana debe cesar de inmediato. Reiteró el respaldo cubano al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro y advirtió sobre el riesgo de una escalada militar, cuyas consecuencias recaerían principalmente en la población civil. La solución de los conflictos —destacó— debe basarse en el respeto mutuo, el diálogo y la legalidad internacional.

Asimismo, Vaillant subrayó el compromiso de Cuba con la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada por la CELAC en 2014, en La Habana, la cual aboga por la resolución pacífica de los conflictos, el respeto a la soberanía nacional y la no injerencia en los asuntos internos de los países.

Desde la Universidad de Oriente, la estudiante de Derecho Taimí Rodríguez Vinent recordó los lazos históricos de hermandad entre Cuba y Venezuela, y señaló que la solidaridad en estos momentos es una expresión del deber compartido entre pueblos que han luchado por su independencia. “Cuba siente como propia la situación de Venezuela, y por eso nuestro apoyo debe ser firme e incondicional”, expresó.

También Deny Ruiz Obret, realizador del canal Tele Turquino, evocó los vínculos históricos y el apoyo recíproco entre ambas naciones. “Hoy más que nunca defendemos la paz y el derecho de los pueblos a decidir su destino sin presiones externas”, afirmó.

Por su parte, Yesenia Acuña Borrero, primera secretaria del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas, destacó que la solidaridad entre Cuba y Venezuela ha sido un principio inculcado por Fidel Castro. Recalcó que la juventud cubana se mantiene firme en el apoyo al proceso bolivariano, inspirada en el legado del Comandante Hugo Chávez.

En el ámbito de la salud, Lianne Gutiérrez Santiesteban, enfermera del Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso, subrayó la disposición del personal médico santiaguero a apoyar a Venezuela. “Así como ellos han estado con nosotros en momentos difíciles, nosotros también estaremos con ellos. Siempre listos para brindar nuestra ayuda solidaria”, dijo.

El respaldo del pueblo santiaguero a la Revolución Bolivariana se manifiesta cada vez con mayor fuerza, a través de acciones concretas y una postura firme a favor de la paz, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos de la región. La recogida de firmas en apoyo a la declaración cubana es un reflejo de esa voluntad colectiva que desde Santiago de Cuba se alza en defensa de Venezuela.