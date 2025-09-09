martes 09 septiembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Santiago por prolongar su invicto en serie beisbolera cubana

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

La Habana, 9 sep.— El duelo entre las Avispas de Santiago de Cuba y los Vegueros de Pinar del Río centra hoy la atención en el inicio de las segundas subseries particulares de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Los orientales, líderes invictos con balance de 5-0, exhiben la ofensiva más demoledora del torneo (.364 de promedio, 61 carreras y 10 jonrones). Con Wilber Reyna (1-0) en la lomita, intentarán mantener su paso arrollador en el Guillermón Moncada, frente a Gabriel Cantero, quien debutará como abridor por los subcampeones nacionales.

El enfrentamiento promete emociones: Santiago cuenta con Yoelquis Guibert, líder en impulsadas (12), mientras que Pinar deposita sus esperanzas en el poder del veterano William Saavedra, máximo jonronero del campeonato (4).

En otros escenarios, Artemisa (3-1) recibe a Cienfuegos (1-4) en el 26 de Julio, con Yunieski García enfrentando a Islay Sotolongo. Industriales (4-1) y Mayabeque (1-3) medirán fuerzas en el Latinoamericano; Matanzas (4-1) choca con Villa Clara (1-4) en el Victoria de Girón; y Sancti Spíritus (4-1) se enfrenta a Ciego de Ávila (1-4) en el José Antonio Huelga.

La cartelera se completa con Camagüey (3-2) ante Granma (2-3) en el Cándido González, Las Tunas (3-2) contra la Isla de la Juventud (0-5) en el Julio Antonio Mella, y Holguín (3-2) frente a Guantánamo (2-3) en el Calixto García.

Con el inicio de estos nuevos enfrentamientos, la Serie Nacional entra en una semana marcada por la tensión competitiva y el desafío por seguir avanzando rumbo a la postemporada.

Destacadas
Santiago por prolongar su invicto en serie beisbolera cubana
Perfecciona Decreto Ley del uso de la energía nuclear en Cuba
Cuba en jornadas voluntarias de donaciones sangre
Cubana en Venezuela asiste a encuentro de residentes en el exterior
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…