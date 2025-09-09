Santiago por prolongar su invicto en serie beisbolera cubana

La Habana, 9 sep.— El duelo entre las Avispas de Santiago de Cuba y los Vegueros de Pinar del Río centra hoy la atención en el inicio de las segundas subseries particulares de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Los orientales, líderes invictos con balance de 5-0, exhiben la ofensiva más demoledora del torneo (.364 de promedio, 61 carreras y 10 jonrones). Con Wilber Reyna (1-0) en la lomita, intentarán mantener su paso arrollador en el Guillermón Moncada, frente a Gabriel Cantero, quien debutará como abridor por los subcampeones nacionales.

El enfrentamiento promete emociones: Santiago cuenta con Yoelquis Guibert, líder en impulsadas (12), mientras que Pinar deposita sus esperanzas en el poder del veterano William Saavedra, máximo jonronero del campeonato (4).

En otros escenarios, Artemisa (3-1) recibe a Cienfuegos (1-4) en el 26 de Julio, con Yunieski García enfrentando a Islay Sotolongo. Industriales (4-1) y Mayabeque (1-3) medirán fuerzas en el Latinoamericano; Matanzas (4-1) choca con Villa Clara (1-4) en el Victoria de Girón; y Sancti Spíritus (4-1) se enfrenta a Ciego de Ávila (1-4) en el José Antonio Huelga.

La cartelera se completa con Camagüey (3-2) ante Granma (2-3) en el Cándido González, Las Tunas (3-2) contra la Isla de la Juventud (0-5) en el Julio Antonio Mella, y Holguín (3-2) frente a Guantánamo (2-3) en el Calixto García.

Con el inicio de estos nuevos enfrentamientos, la Serie Nacional entra en una semana marcada por la tensión competitiva y el desafío por seguir avanzando rumbo a la postemporada.