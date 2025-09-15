Santiago de Cuba inicia la XVII Comprobación Nacional al Control Interno en la Comisión Municipal del Consejo de Administración

Desde este 15 de septiembre y hasta el 31 de octubre, se desarrolla en todo el país la XVII Comprobación Nacional al Control Interno, ejercicio que en esta edición tiene como propósito evaluar el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista en el sector de la producción agropecuaria, en correspondencia con lo establecido en la Ley No. 148 de Soberanía Alimentaria, Seguridad Alimentaria y Educación Nutricional.

En Santiago de Cuba, la jornada comenzó en la Comisión Municipal del Consejo de Administración, donde se examinan los procesos vinculados al funcionamiento de los sistemas alimentarios locales, el traspaso de unidades agropecuarias a la gestión territorial, y el cumplimiento de las políticas públicas que garantizan la soberanía alimentaria.

Participan en esta comprobación auditores del Sistema Nacional de Auditoría, contralores provinciales y municipales, así como estudiantes de contabilidad, finanzas y técnico superior en auditoría, quienes se integran como parte de su formación profesional.