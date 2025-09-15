lunes 15 septiembre 2025


Santiago de Cuba inicia la XVII Comprobación Nacional al Control Interno en la Comisión Municipal del Consejo de Administración

Picture of Irina Portuondo Miguel
Irina Portuondo Miguel

Desde este 15 de septiembre y hasta el 31 de octubre, se desarrolla en todo el país la XVII Comprobación Nacional al Control Interno, ejercicio que en esta edición tiene como propósito evaluar el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista en el sector de la producción agropecuaria, en correspondencia con lo establecido en la Ley No. 148 de Soberanía Alimentaria, Seguridad Alimentaria y Educación Nutricional.

En Santiago de Cuba, la jornada comenzó en la Comisión Municipal del Consejo de Administración, donde se examinan los procesos vinculados al funcionamiento de los sistemas alimentarios locales, el traspaso de unidades agropecuarias a la gestión territorial, y el cumplimiento de las políticas públicas que garantizan la soberanía alimentaria.

Participan en esta comprobación auditores del Sistema Nacional de Auditoría, contralores provinciales y municipales, así como estudiantes de contabilidad, finanzas y técnico superior en auditoría, quienes se integran como parte de su formación profesional.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…