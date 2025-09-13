Moscú, 13 sep.— Las acusaciones de las autoridades de Chisináu contra Moscú sobre supuestos intentos de injerencia en las próximas elecciones moldavas carecen de fundamento, declaró hoy la portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova.

«Las autoridades moldavas continúan acusando infundadamente a nuestro país de intentos de interferencia en las próximas elecciones», declaró la diplomática en conversación con la prensa y añadió que Rusia sigue de cerca la situación, porque escucha la retórica antirrusa desde Chisinau.

A principios de este mes de septiembre, en vísperas de las elecciones parlamentarias, la Comisión Electoral Central (CEC) de Moldavia informó que el Ministerio de Exteriores propone abrir sólo dos colegios electorales para los ciudadanos de la república residentes en Rusia.

Una situación semejante se produjo durante los comicios presidenciales de otoño de 2024. Entones la CEC insistía en la apertura de cinco mesas electorales en Rusia, pero la Cancillería aprobó el funcionamiento de sólo dos, situados en Moscú, pretextando las consideraciones de seguridad.

Anteriormente, Zajárova dijo que la apertura de dos colegios electorales en el territorio de Rusia es un ultraje para los ciudadanos de Moldavia y convierte las elecciones en un show político.