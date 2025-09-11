Rinden tributo al Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque en Santiago de Cuba

En un acto cargado de simbolismo, el pueblo del municipio de Tercer Frente peregrinó hasta la cima de la Loma de La Esperanza para rendir tributo al Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque, al conmemorarse este 11 de septiembre el aniversario 16 de su fallecimiento.

Hasta el Mausoleo del III Frente Oriental «Dr. Mario Muñoz Monroy», donde reposan los restos del legendario combatiente, llegaron estudiantes, combatientes, autoridades y pueblo en general.

En el solemne homenaje, fueron colocadas ofrendas florales en nombre del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Líder de la Revolución; del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; del Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández; y en nombre del pueblo de Cuba, al cual el Comandante Almeida dedicó su vida.

El acto político y ceremonia militar fue presidido por el General de División Eugenio Rabilero Aguilera, miembro del Comité Central del Partido y Jefe del Ejército Oriental, junto a autoridades del Partido, el Gobierno y organizaciones de masas de la provincia de Santiago de Cuba y del municipio de Tercer Frente.

Durante la jornada, no faltaron las canciones y poemas que evocaron al combatiente insigne, jefe guerrillero, asaltante al Moncada, expedicionario del Granma y autor de obras musicales y literarias que marcaron profundamente la cultura cubana.

«Su legado no se limita a las victorias en el campo de batalla. Nos enseñó que la lucha por la justicia es un camino difícil, pero necesario», expresó Gladisleidis Mendoza Rodríguez, primera secretaria en funciones del Comité Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas, al ratificar el compromiso de las nuevas generaciones con los ideales de Almeida.

Como cada año, el homenaje al Comandante de la Revolución reafirma la vigencia de su pensamiento y su ejemplo, que siguen vivos en el alma de la Patria.