Reubicarán centro mixto de Songo-La Maya en institución educativa remodelada  (+Video-Fotos)

Conocida en sus inicios como escuela “la 14”, esta instalación perteneció luego a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y en pocos días sentirá nuevamente la algarabía de los alumnos. Este espacio se acondiciona para reubicar ahí el centro mixto Gilberto Barón.

Desde hace varias jornadas se unen muchas manos para impulsar las labores constructivas que incluyen las redes hidrosanitarias, pintura de locales, rehabilitación de paredes y techo, así como las instalaciones eléctricas. El pozo de agua potable también recibe acciones de mantenimiento y se reanima la carpintería de puertas y ventanas.

Según informó a la prensa Suleymis Vargas Cos, Subdirectora de la Dirección General de Educación en el municipio, las aulas están en fase de terminación y se acomoda el mobiliario escolar para el proceso docente educativo. Los espacios que se utilizarán como dormitorios se acondicionan con los detalles necesarios para el confort de los estudiantes internos que estarán ahí.

Se unen en este empeño empresas estatales y privadas del municipio, junto a brigadas de educadores de varias instituciones educativas que apoyan a diario. Los profesores del INDER también dan su aporte en el área de educación física y otros espacios de la obra.

Desde el Consejo de la Administración Municipal se comparten las tareas para que el resultado tenga la calidad requerida. En las próximas horas debe quedar lista la escuela para recibir a sus alumnos y docentes, en este nuevo curso escolar que recién inicia en Songo-La Maya.