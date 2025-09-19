viernes 19 septiembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Resulta crucial uso racional de la electricidad en Santiago de Cuba

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

En el actual contexto, el uso racional de la energía eléctrica reviste una importancia crucial debido a las limitaciones en la generación y distribución del servicio eléctrico que enfrenta el país. La crisis energética, agravada por la escasez de combustibles, las dificultades económicas y las afectaciones al sistema electroenergético nacional, exige una mayor conciencia ciudadana y una gestión eficiente de los recursos disponibles.

Destacadas
Resulta crucial uso racional de la electricidad en Santiago de Cuba
UPEC y ACPA firman convenio para fortalecer comunicación y producción agropecuaria en Santiago de Cuba
Promisorio saldo halagüeño del curso escolar en Santiago de Cuba
Santiago de Cuba se alista para una edición histórica: ExpoCaribe celebra su XX edición
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…