jueves 11 septiembre 2025
Restablecida la conexión eléctrica nacional: Todas las provincias ya están enlazadas al SEN

El Minem informó en X que se logró enlazar todas las provincias al Sistema Eléctrico Nacional

El Ministerio de Energía y Minas anunció mediante su cuenta oficial en X que ha quedado restablecida la conexión eléctrica nacional. Todas las provincias ya están enlazadas al SEN, precisa el tuit.

Este proceso se produce luego de la conexión paulatina durante la jornada matutina de hoy de los territorios que no se habían podido enlazar al sistema: Santiago de Cuba, Artemisa, Granma, Pinar del Río y Guantánamo.

De acuerdo con los partes que se han dado el país logró pasar de cero MW a más de 100 MW en las últimas 24 horas.

Al respecto, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez resaltó, mediante su cuenta en X, la entrega de los trabajadores eléctricos para enfrentar las complejidades de unidades envejecidas y víctimas de las consecuencias del bloqueo genocida hacia Cuba.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…