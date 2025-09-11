jueves 11 septiembre 2025
Reprograman juegos de la Serie Nacional tras apagón eléctrico

Picture of Margarita Piedra Cesar
Margarita Piedra Cesar
Jefa de redacción digital

La Habana, 11 sep.— La Comisión Nacional de Béisbol emitió hoy la circular número cuatro con ajustes en el calendario de la 64 Serie Nacional, debido a la afectación provocada ayer en todo el país por la caída del Sistema Eléctrico Nacional.

Tras el análisis de cada sede, el organismo decidió suspender todos los partidos previstos para esta jornada de jueves y programar dobles juegos mañana viernes 12 desde las 10:00 a.m.
   

En los duelos Industriales-Mayabeque y Artemisa-Cienfuegos se reanudarán primero los desafíos sellados del martes, seguidos por los pendientes del miércoles.

Los choques no celebrados este jueves se disputarán el domingo 14, luego de los encuentros regulares.
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…