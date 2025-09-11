Reprograman juegos de la Serie Nacional tras apagón eléctrico

La Habana, 11 sep.— La Comisión Nacional de Béisbol emitió hoy la circular número cuatro con ajustes en el calendario de la 64 Serie Nacional, debido a la afectación provocada ayer en todo el país por la caída del Sistema Eléctrico Nacional.

Tras el análisis de cada sede, el organismo decidió suspender todos los partidos previstos para esta jornada de jueves y programar dobles juegos mañana viernes 12 desde las 10:00 a.m.



En los duelos Industriales-Mayabeque y Artemisa-Cienfuegos se reanudarán primero los desafíos sellados del martes, seguidos por los pendientes del miércoles.

Los choques no celebrados este jueves se disputarán el domingo 14, luego de los encuentros regulares.