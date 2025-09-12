Realizan labores para estabilizar generación térmica en Central Termoeléctrica Antonio Maceo de Santiago de Cuba

En la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Maceo Grajales, conocida como Renté, prosiguen los trabajos para la recuperación y sincronización del bloque cinco, luego de su desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) el pasado miércoles 10 de septiembre.

Según informaron especialistas de la planta, durante la madrugada de este viernes la unidad cinco —que había retomado operaciones con una carga de 70 megawatts (MW)— volvió a salir inesperadamente del sistema debido a un fallo en una válvula de alimentación de calderas, activando un automatismo de seguridad.

Técnicos y operarios laboran de manera continua para subsanar el desperfecto y lograr que la unidad reinicie su sincronización en el transcurso de la tarde. Se prevé que, de concluir con éxito las labores, el bloque culmine la jornada generando de forma estable los 70 MW.

Mientras tanto, el bloque seis se mantiene en servicio con un aporte de 50 MW, contribuyendo a la cobertura energética en la región oriental del país. Por su parte, la unidad tres continúa sometida a mantenimiento, y su reincorporación al SEN está prevista para inicios de la próxima semana, según el cronograma técnico de la CTE.

No obstante, el panorama eléctrico en la provincia continúa siendo complejo. El ingeniero Hermes Herrera, jefe de operaciones del Despacho Eléctrico Provincial, advirtió que las afectaciones se mantendrán debido a que aún no se ha restablecido completamente la rotación habitual de los bloques de distribución. “Estamos intentando acercarnos al esquema de rotación anterior a la avería, pero mientras exista déficit, persistirán las interrupciones”, señaló.

Para el horario pico de la tarde se espera la reactivación de motores Fuel Oil en la central de Mariel, actualmente fuera de servicio, así como la recuperación de unos 50 MW en motores diésel detenidos por falta de combustible. A pesar de estas acciones, se estima que las afectaciones a nivel nacional superen los 1 590 MW, con impactos sostenidos en Santiago de Cuba, similares a los de días anteriores.

La paulatina recuperación de la capacidad de generación en la CTE Renté forma parte del programa nacional de estabilización energética, cuyo objetivo es garantizar el suministro eléctrico tanto a la población como a sectores estratégicos del país.