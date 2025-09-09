Realizan Acto Provincial en Santiago de Cuba por el 65 aniversario de fundación de los CDR

En el municipio Tercer Frente se realizó el acto provincial para celebrar el 65 Aniversario de la fundación de los Comités de Defensa de la Revolución.

Se reconoció a los territorios de Contramaestre, Songo La Maya, Mella y el municipio sede con la condición de Vanguardia Nacional, así como labor de fundadores, hacedores sociales y culturales e instituciones que contribuyen a la transformación de los barrios.

Con la presencia de Sobeida Hernández Morales, Primera Secretaria del Comité Municipal del Partido en Tercer Frente y Joel Paz Pérez, Miembro del Secretariado General Nacional de los CDR, además de jefes de organismos y una representación de cederistas de la provincia, este fue espacio para la canción de homenaje, la danza y la prosa de reafirmación de la obra colectiva en las comunidades.





En el territorio indómito, en el contexto de las celebraciones por la fundación de los CDR, se complementará un amplio programa de actividades dirigido a mostrar la capacidad de fomentar la unidad e iniciativa de los cederistas santiagueros.