Realizadora santiaguera triunfa en concurso de radio joven

Santiago de Cuba.— La realizadora Iviana Ortiz Mayet, de Radio 8 SF, del municipio Segundo Frente, en Santiago de Cuba, triunfó en la 35 edición del Taller y Concurso de la Radio Joven «Antonio Lloga in Memoriam» al alcanzar el gran premio con la obra “Nano y las burbujas”, un programa variado de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

El trabajo, que obtuvo también los galardones en las especialidades de dirección, guión y el otorgado por la famila de Antonio Lloga, al decir del jurado es una cápsula sonora donde se emplean de manera eficaz todos los recursos expresivos del medio con una marcada intención, sumergiendo al oyente en el mundo burbujeante del conocimiento, y de valores humanos a preservar.

Ortiz Mayet refirió a la Agencia Cubana de Noticias la satisfacción por el premio, pues fue un material de mucho pensamiento, trabajo, compresión y unidad, en aras de lograr un producto novedoso y atractivo.

Afirmó su compromiso de seguir trabajando y contribuyendo al desarrollo de la radio cubana.

El premio especial lo mereció el programa radio documental “Santa Bárbara, la leyenda del rayo», una producción de las Emisoras Radio Rebelde y CMKC Radio Revolución en Santiago de Cuba, del realizador Erick Méndez Díaz, quién mereciera mención en dirección, premio en musicalización y diseño sonoro, y en grabación y edición.

De igual forma, en el Teatro de la Universidad de Oriente, ubicado en esta ciudad, se entregaron los galardones en las categorías de historia de vida, locución masculina y femenina, guión, dirección, así como el premio de la familia Lloga.

Momento especial fue la entrega de un reconocimiento al Comité Organizador del «Lloga» por la Dirección de la Radio Cubana, en aras de agasajar el trabajo sostenido para lograr el desarrollo exitoso del evento por 35 ediciones.

Por su parte, Rey Luis Correa, coordinador general del encuentro, manifestó que la edición 36, a efectuarse en septiembre de 2026, estará dedicada a quien con su voz y pasión hace del deporte algo mucho más grande que el simple resultado: al narrador comentarista deportivo radial.

Además, manifestó, tendrá entre sus motivaciones los 40 años de la Asociación Hermanos Saíz y el aniversario 90 de la Emisora provincial de Holguín, Radio Angulo.