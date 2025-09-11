Psicóloga palestina denuncia sufrimiento de niños autistas en Gaza

Ramala, 11 sep.— La guerra desatada por Israel contra la Franja de Gaza aumentó el sufrimiento de los niños en el territorio, en especial aquellos que sufren autismo, denunció hoy la psicóloga Diaa Abu Aoun.

En declaraciones a la prensa, la especialista señaló que unos 10 mil menores sufren ese trastorno neurológico en el enclave costero, lo cual representa dos por ciento del total.

Los sonidos de los bombardeos y las explosiones exacerban los síntomas del autismo, como el aislamiento, la irritabilidad y la mala comunicación, subrayó.

Abu Aoun destacó que a esos niños les cuesta comprender la situación en tiempos de guerra, lo que aumenta sus niveles de ansiedad y estrés.

Enfatizó que la falta de recursos y el cierre de centros de rehabilitación por los ataques israelíes los privaron de apoyo y atención psicológica esenciales.

Al menos 21 mil niños gazatíes quedaron discapacitados desde octubre de 2023 por los bombardeos y las operaciones terrestres de Israel en ese territorio palestino, criticó un reciente informe divulgado por la ONU.

Hace dos semanas, el Ministerio de Salud del territorio alertó que más de 500 mil menores en la Franja están amenazados por epidemias como resultado de la agresión israelí.

En declaraciones a la agencia de noticias Safa, Ayman Abu Rahma, director del departamento de medicina preventiva de esa cartera, explicó que los renovados ataques castrenses provocaron un aumento significativo en la propagación de enfermedades infecciosas debido a los desplazamientos repetidos y al colapso total del sistema de salud.

En agosto, el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio aseguró que los niños son los más afectados por el conflicto.