Prepara Grupo Temporal de Trabajo acciones recuperativas en Santiago de Cuba

Fotos Autora

Tomar medidas en la restitución de las afectaciones eléctricas, principalmente en municipios como Tercer frente, Contramaestre y Guamá, y de distribución de agua, la supresión de salideros y la desobstrucción de tragantes así como tomar acciones para la solución de las afectaciones en la agricultura con énfasis en la cosecha cafetalera, fueron algunos de los aspectos debatidos durante el chequeo del Grupo Temporal de Trabajo presidido por Beatriz Johnson Urrutia, Miembro del Comité Central y Primera Secretaria del Partido en Santiago de Cuba y Manuel Falcón, Gobernador.

En el encuentro se ratificó la necesidad de la limpieza de ríos y los alrededores de los embalses para evitar que las precipitaciones que puedan surgir sean un peligro para la vida, organizar brigadas de limpieza en los diferentes sectores en apoyo a la recuperación del territorio así como mantener informada a la población a través de los medios de comunicación oficiales y cuentas institucionales.