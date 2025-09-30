martes 30 septiembre 2025
Prepara Grupo Temporal de Trabajo acciones recuperativas en Santiago de Cuba

Picture of Leticia Creach Andreu
Leticia Creach Andreu

Fotos Autora

Tomar medidas en la restitución de las afectaciones eléctricas, principalmente en municipios como Tercer frente, Contramaestre y Guamá, y de distribución de agua, la supresión de salideros y la desobstrucción de tragantes así como tomar acciones para la solución de las afectaciones en la agricultura con énfasis en la cosecha cafetalera, fueron algunos de los aspectos debatidos durante el chequeo del Grupo Temporal de Trabajo presidido por Beatriz Johnson Urrutia, Miembro del Comité Central y Primera Secretaria del Partido en Santiago de Cuba y Manuel Falcón, Gobernador.

En el encuentro se ratificó la necesidad de la limpieza de ríos y los alrededores de los embalses para evitar que las precipitaciones que puedan surgir sean un peligro para la vida, organizar brigadas de limpieza en los diferentes sectores en apoyo a la recuperación del territorio así como mantener informada a la población a través de los medios de comunicación oficiales y cuentas institucionales.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
