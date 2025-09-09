Por primera vez aspiran al título Cienfuegos y Santiago de Cuba en el Futsal

Los elencos de Cienfuegos y Santiago de Cuba discutirán el título del Fútbol Sala cubano en la Sala Polivalente Alejandro Urgellés este martes 9 de septiembre.

Los Marineros lograron el pase limpiamente ante Ciego de Ávila ocho goles por dos para dejar claras sus intenciones de alcanzar el título. Cierran la clasificación con 4 unidades con once goles marcados en una victoria, un empate y un descalabro.

El otro aspirante al cetro es Santiago de Cuba, líder de la tabla con 7 puntos en dos victorias y un empate ante Industriales a cuatro dianas en la última fecha.

Por el bronce se enfrentarán Ciego de Ávila e Industriales. Los avileños resbalaron ante Cienfuegos y los azules no pudieron ganar ninguna presentación.