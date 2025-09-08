Peronismo ganó mayoría en Senado de Provincia de Buenos Aires

La Plata, Argentina, 8 sep.— Con el holgado triunfo en las elecciones legislativas del domingo, el peronismo se hizo de la mayoría en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, lo cual facilitará al gobierno provincial de Axel Kicillof impulsar sus proyectos.

El frente peronista Fuerza Patria dio un batacazo a la coalición de La Libertad Avanza y Propuesta Republicana (LLA-PRO) al ganarle en las urnas 47,3 por ciento contra 33,7. Además, conquistó más de 100 de los 135 municipios y seis de las ocho secciones electorales en que está dividida la provincia.

Los candidatos peronistas triunfaron en todas las boletas: para senadores provinciales (44,9% a 37%), ganando 13 bancas por ocho LLA-PRO; para diputados provinciales (49,5% a 30,5%), obteniendo 21 curules por 18 su principal contrincante, y para los Consejos Municipales (45,5% a 31,2%).

Esas 13 bancas senatoriales más las 11 que tienen hasta el 2027, suman 24 para una mayoría simple que le proporciona el quorum para abrir debates en la cámara alta luego de varios años de dificultad legislativa, ante 16 que tendrá LLA-PRO. Los otros dos asientos son para el colectivo Somos Buenos Aires.

En la Cámara de Diputados Provincial Fuerza Patria sumó 21 nuevos curules y hoy tiene 39 butacas propias es la primera minoría.

La alianza LLA-PRO consiguió 18, con lo cual tendrá un bloque de 31 diputados. Las otras fuerzas que sentarán parlamentarios en la Legislatura de La Plata son Somos Buenos Aires, dos; el Frente de Izquierda y de Trabajadores, dos, y el colectivo Hechos, tres.

Los llamados bloques de centro, Unión Cívica Radical y Coalición Cívica estarán representados por siete legisladores, y los libertarios de Unión y Libertad tienen cinco con mandato hasta el 2027 y Unión Renovación y Fe, tres bancas, y uno para Derecha Popular.

La importancia de los comicios del domingo radica en que la Provincia de Buenos Aires es el mayor distrito electoral de Argentina con casi el 40 por ciento de todo el padrón de votantes, y sus resultados tienen gran peso en el cuadro político nacional.

Las próximas elecciones en este año legislativo de medio mandato tendrán lugar el 26 de octubre cuando abran las urnas en todo el país para renovar el Congreso de la Nación.