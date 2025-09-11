Parlamento de Cuba rinde homenaje a Comandante Almeida

La Habana, 11 sep.— El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de (Parlamento) Cuba, Esteban Lazo, rindió homenaje hoy el Comandante de la Revolución, Juan Almeida Bosque, en el aniversario 16 de su partida física.

“Cuba rinde homenaje a Juan Almeida Bosque, en aniversario 16 de su partida física. Como expresó Fidel: Defendió principios de justicia que serán defendidos en cualquier tiempo y en cualquier época. La convicción de que Aquí No Se Rinde Nadie perdurará siempre”, resaltó el líder parlamentario en la red social X.

Desde esa plataforma, el primer ministro Manuel Marrero también recordó el legado de Almeida y su compromiso con las tareas de la Patria.

Considerado uno de los principales impulsores del proceso de cambios sociales, económicos y culturales que triunfó en enero de 1959, Juan Almeida fue un destacado combatiente y dirigente revolucionario que ocupó altos cargos militares, estatales y políticos.

Desde su origen humilde en La Habana, se formó en los valores patrióticos por la conquista de los derechos que les eran negados a los negros de entonces.

Tras el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, se sumó a la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista (1952-1959), cuando se vinculó con el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro.

Participó en el asalto al cuartel Moncada en 1953, formó parte del exilio en México, expedicionario del yate Granma, uno de los fundadores del Ejército Rebelde, y se destacó por su astucia militar en combates como el del Uvero (1957).

Comandó el Tercer Frente Guerrillero de Santiago de Cuba y ocupó numerosas responsabilidades después del triunfo del 1 de enero de 1959.

Integró el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba desde su fundación en 1965, fue diputado y vicepresidente del Consejo de Estado, entre otros altos cargos.

Mereció el Título Honorífico de Héroe de la República de Cuba y la Orden Máximo Gómez de primer grado, otorgados el 27 de febrero de 1998, en ocasión del aniversario 40 de su ascenso a Comandante en la Sierra Maestra.