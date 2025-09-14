Palestina denunció crímenes israelíes y llamó al mundo a detenerlos

Ramala, 14 sep.— La Cancillería palestina denunció hoy los crímenes israelíes en la Franja de Gaza, incluido el asesinato de civiles, la destrucción de infraestructura y el desplazamiento forzado de sus habitantes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados acusó en un comunicado al vecino país de intentar aniquilar la vida en ese enclave costero, donde viven más de dos millones de personas.

La cartera criticó la estrategia del Ejército de derribar los edificios residenciales en la norteña ciudad de Gaza, objetivo de una inminente ofensiva terrestre, para obligar a sus habitantes a huir hacia el sur.

También alertó sobre la hambruna en el territorio como consecuencia del bloqueo y “la destrucción sistemática de todas las necesidades para vivir”.

Instamos al mundo a poner fin a sus posturas tradicionales adoptadas sobre el tema, y, en su lugar, impulsar enfoques más audaces para proteger a los civiles palestinos, subrayó.

La Cancillería destacó la importancia de un reciente proyecto aprobado por la Asamblea General de la ONU sobre el respaldo a la solución de dos Estados, como medio para avanzar en el fin del conflicto.

Esa iniciativa ofrece una oportunidad real y valiosa para detener la guerra y permitir los esfuerzos diplomáticos para lograr la calma, incluida la liberación de rehenes y prisioneros, afirmó.

Más de 64 mil palestinos murieron en la Franja desde el inicio de la campaña bélica israelí, el 7 de octubre de 2023, en respuesta un ataque del Movimiento de Resistencia Islámica, que provocó unas mil 200 víctimas mortales en ese país.