viernes 19 septiembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Palestina condena nuevo veto de EEUU en la ONU sobre tregua en Gaza

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

Las autoridades y varios partidos palestinos condenaron hoy un nuevo veto de Estados Unidos a un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU que reclamó una tregua en la Franja Gaza.

El portavoz presidencial, Nabil Abu Rudeineh, expresó su pesar y sorpresa por la obstrucción por parte de la administración estadounidense a la iniciativa, aprobada por los otros 14 miembros de ese órgano.

El veto estadounidense envalentona al primer ministro Benjamin Netanyahu a continuar sus crímenes contra el pueblo palestino y a desafiar las leyes internacionales, afirmó en un comunicado.

Por su parte, el Frente Popular para la Liberación de Palestina criticó la decisión de Washington, que consideró “una luz verde para que (Israel) continue el genocidio, la destrucción y las masacres contra los civiles”.

Recordó que Estados Unidos es el principal suministrador de armas a esa nación levantina.

Mientras, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) estimó que la postura de la Casa Blanca refleja “una complicidad flagrante y una asociación plena en el genocidio cometido por la ocupación israelí”.

Hamas llamó al mundo a continuar la presión sobre el gobierno de Netanyahu, a quien calificó de criminal de guerra.

También la Yihad Islámica palestina cuestionó el veto al señalar que confirma la complicidad de la administración de Donald Trump con los crímenes y violaciones israelíes.

Desde el comienzo del conflicto en Gaza, en octubre de 2023, Washington impidió la aprobación de seis proyectos de resoluciones sobre el tema.

Destacadas
Palestina condena nuevo veto de EEUU en la ONU sobre tregua en Gaza
UPEC y ACPA firman convenio para fortalecer comunicación y producción agropecuaria en Santiago de Cuba
Promisorio saldo halagüeño del curso escolar en Santiago de Cuba
Santiago de Cuba se alista para una edición histórica: ExpoCaribe celebra su XX edición
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…