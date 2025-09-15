Organización de masas sanluisera revitaliza funcionamiento en saludo a su aniversario (+Audio)

Por Barbara Vila Falcón

San Luis, Santiago de Cuba.— La guardia cederista (como se le conoce a la que deben realizar los integrantes de los Comités de Defensa de la Revolución, CDR) es una de las vías para lograr que en cada cuadra se mantenga un ambiente sano y de tranquilidad ciudadana.

Hoy, cuando el país atraviesa por una situación difícil, se hace necesario organizar mejor esta tarea, la cual forma parte del funcionamiento de la mayor organización de masas en Cuba.

Los dirigentes de los CDR en esta localidad se han propuesto constituir desde cada CDR un plan de guardia, el cual será chequeado por la dirección municipal través de recorridos nocturnos y se llevará a cabo una emulación, donde se reconocerán las zonas destacadas en este quehacer.