lunes 15 septiembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Organización de masas sanluisera revitaliza funcionamiento en saludo a su aniversario (+Audio)

Picture of Radio Majaguabo
Radio Majaguabo

Por Barbara Vila Falcón

San Luis, Santiago de Cuba.— La guardia cederista (como se le conoce a la que deben realizar los integrantes de los Comités de Defensa de la Revolución, CDR) es una de las vías para lograr que en cada cuadra se mantenga un ambiente sano y de tranquilidad ciudadana.

Hoy, cuando el país atraviesa por una situación difícil, se hace necesario organizar mejor esta tarea, la cual forma parte del funcionamiento de la mayor organización de masas en Cuba.

Los dirigentes de los CDR en esta localidad se han propuesto constituir desde cada CDR un plan de guardia, el cual será chequeado por la dirección municipal través de recorridos nocturnos y se llevará a cabo una emulación, donde se reconocerán las zonas destacadas en este quehacer.

Destacadas
India con primera planta de producción de etanol a base de bambú
Al Padre de la Patria, el homenaje de sus hijos (+Video)
Avispas se imponen a Cachorros en inicio de la Sub-23
La biotecnología cubana es obra del esfuerzo colectivo
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…