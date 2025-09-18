OMS condenó ofensiva israelí contra Gaza y desplazamiento forzado

Ramala, 18 sep.— El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, condenó hoy una ofensiva israelí contra la ciudad de Gaza y las órdenes de desplazamiento masivo a su población.

La incursión militar y las órdenes de evacuación provocaron nuevas oleadas de desplazamiento y obligaron a familias traumatizadas a trasladarse a una zona cada vez más reducida e inadecuada para la dignidad humana, escribió el funcionario en la red social X.

“Las personas heridas o discapacitadas no pueden ponerse a salvo, lo que pone en grave peligro sus vidas. Los hospitales, ya de por sí desbordados, están al borde del colapso”, alertó.

Ghebreyesus criticó la creciente violencia, al destacar que bloquea el acceso e impide la llegada de suministros vitales para salvar vidas.

Ante esa situación, renovó su llamado para un alto el fuego inmediato y el fin “de estas condiciones inhumanas”.

En reiteradas ocasiones, la máxima autoridad de la OMS condenó la campaña bélica de Israel y reclamó su fin.

Al respecto, hace unas semanas, criticó el plan del primer ministro Benjamin Netanyahu para reocupar la Franja, un hecho que consideró “profundamente preocupante dada la crisis humanitaria que sufren sus habitantes”.

Una escalada militar adicional podría poner en riesgo a más niños debido a la desnutrición y a la falta de acceso a la atención médica, advirtió.

Tras varias semanas de intensos bombardeos, el Ejército israelí comenzó hace unos días su avance terrestre para reocupar la ciudad de Gaza, la más poblada del territorio.

Según Israel, unas 400 mil personas abandonaron la urbe para escapar de la operación, 40 por ciento del total, pero las autoridades palestinas rebajaron la cifra a la mitad.