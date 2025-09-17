miércoles 17 septiembre 2025
No son cifras, el bloqueo es real

La actualización del Informe de Cuba en virtud de la Resolución 79/7 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba», correspondiente al periodo marzo 2024-febrero 2025, será presentada hoy por el miembro del Buró Político del Partido y ministro de Relaciones Exteriores de la Isla, Bruno Rodríguez Parrilla, ante la prensa nacional y extranjera.

Esa arcaica, injusta y criminal política del Gobierno estadounidense es el principal obstáculo al desarrollo y el bienestar de la sociedad cubana, además de ser una flagrante violación de los derechos humanos del pueblo de la Mayor de las Antillas.

Hoy, recrudecido, y con la absurda e igualmente injusta inclusión de Cuba en la lista de los países patrocinadores del terrorismo, se ha convertido en punta de lanza del enfermizo odio del poderoso imperio contra Cuba.

17 septiembre, 2025
