Ministro de la Construcción constata en Songo-la Maya avances productivos para la autonomía municipal

El Ministro de la Construcción, René Mesa Villafañe, realizó un recorrido de trabajo por centros productivos del municipio Songo-La Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, con el objetivo de constatar in situ los procesos destinados a fortalecer la autonomía local en la obtención de materiales de la construcción.

La visita permitió al titular evaluar de manera directa la dinámica en el centro de producción local de materiales de construcción de la localidad de Belleza. En particular, se interesó por el proceso productivo previo a la quema de un lote de 18 mil ladrillos en la unidad Tejal Belleza, lo cual representa un significativo aporte a los programas de desarrollo habitacional del territorio.

El intercambio con los productores vinculados a esta tarea fue un espacio oportuno para reconocer su labor y precisar detalles que tributan directamente a la estrategia municipal de autoabastecimiento, elemento clave para agilizar la construcción de viviendas y otras obras de impacto social.

Como parte de la visita gubernamental a la provincia de Santiago de Cuba, el Ministro de la Construcción, René Mesa Villafañe, y la Viceministra de Industrias, Yamilin González, recorrieron el municipio Songo-la Maya, con el objetivo de evaluar programas sociales y productivos en el territorio.

La jornada comenzó en la sala de hemodiálisis del Hospital General «Roberto Infante Pascual», donde las autoridades intercambiaron con especialistas y pacientes. El centro extiende sus servicios de nefrología no solo a los pobladores de municipios aledaños, sino también a la provincia de Guantánamo.

Posteriormente, la comitiva visitó el Sistema de Atención a la Familia (SAF) , institución que atiende a 59 personas asistenciadas. El diálogo con los trabajadores se centró en la funcionalidad de la institución, la atención a grupos vulnerables y el papel de los trabajadores sociales para elevar la calidad de vida en la comunidad. Así mismo se constató el apoyo del Centro de Elaboración Municipal, que garantiza la venta de alimentos a precios módicos.

La Viceministra de Industrias, Yamilin González, se trasladó a la Empresa de Servicios Comunales donde conoció de primera mano el sistema efectivo de trabajo e intercambió con algunos trabajadores.

En la unidad de Confecciones Costa también sostuvo el diálogo con los obreros que se esfuerzan principalmente en la confección de uniformes, y en ser un renglón de contribución al municipio.

La jornada culminó en un encuentro con el Consejo de la Administración Municipal, donde fueron expuestos los resultados alcanzados en la implementación del programa de gobierno, reconociendo a Songo la Maya como un «municipio con altas potencialidades, que se hace camino en la sostenibilidad del territorio».