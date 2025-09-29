lunes 29 septiembre 2025
Lluvias en San Luis ante el paso de la Depresión Tropical nro. 9 (+Fotos)

Grisell Pupo Montes de Oca
El grupo temporal de Trabajo se activó en San Luis para poner en práctica acciones dirigidas a minimizar el impacto de las lluvias de la Depresión Tropical nro.9, a su paso por el Oriente cubano.

Presidido por Eyder Luis Hernández, primer secretario del Partido en el municipio, el grupo evaluó en su primera reunión la situación meteorológica de la región y adoptó un grupo de medidas para salvaguardar la vida de las personas y proteger los recursos.

Hacia las zonas más intrincadas se garantizaron equipos médicos con recursos y transporte para atender emergencias, las embarazadas con riesgos, se hospitalizaron.

Asimismo los 6 equipos de bombeo fueron protegidos y se garantizó el combustible de los grupos electrógenos del hospital municipal y de los policlínicos de Chile, La Caoba y Dos Caminos.

El transporte de pasajeros hasta zonas intrincadas fue suspendido debido a las intensas lluvias y a las dificultades en esos viales, hasta tanto cesen las precipitaciones.  

Los mayores milímetros de lluvia se concentraron en la cabecera municipal y el área de Chile.

Los miembros del Grupo Temporal recorrieron  los Consejos Populares, intercambiaron con los pobladores, verificaron el cumplimiento de las indicaciones en cada zona y constataron la crecida de los ríos Ullao y Guaninicúm.

En este territorio, los reportes de afectación por las lluvias, estuvieron en el sector eléctrico, hubo disparos de transformadores, fases y postes caídos.

Durante toda la noche del sábado y madrugada del domingo llovió en San Luis, igualmente en la mañana dominical. Ello hizo posible que los ríos crecieran.

Este lunes 29, a las 6.30 de la mañana comenzó la llovizna, aunque la madrugada estuvo en calma.

Lluvias en San Luis ante el paso de la Depresión Tropical nro. 9 (+Fotos)
