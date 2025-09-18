Leñadores y Avispas por asaltar la cima en el béisbol cubano

La Habana, 18 sep.— Los Leñadores de Las Tunas y las Avispas de Santiago de Cuba, buscan aprovechar hoy cualquier desliz de Matanzas, líder con diez victorias consecutivas, para acercarse a la cima de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

La víspera, ambos equipos extendieron sus buenas rachas. Las Tunas derrotó 10-8 a Granma en el Mártires de Barbados y firmó su octava victoria seguida, mientras Santiago de Cuba superó 7-5 a Guantánamo, con cuadrangulares quinto y sexto de Yoel Yanki y el séptimo de Yoelkis Guibert, líder jonronero del torneo.

Matanzas mantuvo su paso firme al vencer 6-1 a los Huracanes de Mayabeque, en el Nelson Fernández, y decidió el encuentro en la décima entrada, tras un racimo de cinco carreras. Roilán Averohff lanzó cinco entradas y un tercio con solo una limpia, y Armando Dueñas se llevó el triunfo. Por Mayabeque, Yadián Martínez sostuvo siete capítulos sin anotaciones limpias, pero el relevo no pudo respaldarlo.

En otros duelos, Artemisa y Pinar del Río dividieron honores. Los Cazadores ganaron 6-0 el primer partido con Alejandro David Hernández en la lomita y cayeron 3-0 en el segundo, con relevo completo de Frank Denis Blanco y jonrón de Frank Raúl González.

Holguín cayó 2-8 ante Villa Clara, Ciego de Ávila venció 7-4 a Camagüey y Cienfuegos superó 9-1 a Sancti Spíritus con jonrón de Maikel Borrel. Industriales y La Isla, que no pudieron jugar ayer, disputarán hoy doble cartelera.