jueves 18 septiembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Leñadores y Avispas por asaltar la cima en el béisbol cubano

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

La Habana, 18 sep.— Los Leñadores de Las Tunas y las Avispas de Santiago de Cuba, buscan aprovechar hoy cualquier desliz de Matanzas, líder con diez victorias consecutivas, para acercarse a la cima de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

La víspera, ambos equipos extendieron sus buenas rachas. Las Tunas derrotó 10-8 a Granma en el Mártires de Barbados y firmó su octava victoria seguida, mientras Santiago de Cuba superó 7-5 a Guantánamo, con cuadrangulares quinto y sexto de Yoel Yanki y el séptimo de Yoelkis Guibert, líder jonronero del torneo.

Matanzas mantuvo su paso firme al vencer 6-1 a los Huracanes de Mayabeque, en el Nelson Fernández, y decidió el encuentro en la décima entrada, tras un racimo de cinco carreras. Roilán Averohff lanzó cinco entradas y un tercio con solo una limpia, y Armando Dueñas se llevó el triunfo. Por Mayabeque, Yadián Martínez sostuvo siete capítulos sin anotaciones limpias, pero el relevo no pudo respaldarlo.

En otros duelos, Artemisa y Pinar del Río dividieron honores. Los Cazadores ganaron 6-0 el primer partido con Alejandro David Hernández en la lomita y cayeron 3-0 en el segundo, con relevo completo de Frank Denis Blanco y jonrón de Frank Raúl González.

Holguín cayó 2-8 ante Villa Clara, Ciego de Ávila venció 7-4 a Camagüey y Cienfuegos superó 9-1 a Sancti Spíritus con jonrón de Maikel Borrel. Industriales y La Isla, que no pudieron jugar ayer, disputarán hoy doble cartelera.

Destacadas
Leñadores y Avispas por asaltar la cima en el béisbol cubano
Rinden tributo a Vilma Espín a 18 años de su partida física (+Video)
Boxeo santiaguero recupera escaños a nivel nacional
En el aniversario 510 de la villa los santiagueros seguiremos unidos
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…