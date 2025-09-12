La experticia de los trabajadores del sector permitió reconectar en tiempo récord el Sistema Eléctrico Nacional

Autores: Susana Antón Rodriguez, Carmen Maturell Senon, Wennys Díaz Ballaga y Jorge Ernesto Angulo Leiva

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) fue restablecido este jueves, aunque todavía falta en la investigación para establecer las conclusiones acerca del motivo de la salida de la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras de Matanzas, causante a su vez de la desconexión, informó en la Mesa Redonda el ministro de Energía y Minas (Minem), Vicente de la O Levy.

El fenómeno, calificado por él como el más desagradable posible para cualquier operadora de electricidad, ocurrió en condiciones de gran debilidad, debido a lo cual el riesgo de nuevas desconexiones continúa latente, mientras persista la fragilidad del sistema.

En el momento del suceso se encontraban fuera de servicio la CTE Lidio Ramón Pérez de Felton, Holguín, y una unidad de la Carlos Manuel de Céspedes, ubicada en Cienfuegos. Además, en jornadas recientes ocurrió la retirada de varias patanas, por lo cual Occidente perdió mucha potencia por concepto de generación flotante, precisó.

Sin embargo, resaltó, la unión de miles de trabajadores y directivos del sector, junto al acompañamiento de varios factores de cada lugar con el apoyo logístico, de transportación y en otros sentidos, posibilitó el restablecimiento del SEN en poco más de 28 horas.

Todo ese proceso respondió a protocolos y procedimientos de restauración muy rigurosos, a partir del análisis de las condiciones en cuanto a las redes y unidades disponibles, aseguró Lázaro Guerra Hernández, director de Electricidad del Minem.

El evento demostró, otra vez, la importancia de los microsistemas para brindar servicios vitales y conectar con las CTE, gracias al trabajo de los despachos provinciales y operadores a todos los niveles. Participaron muchas personas, sin un protagonismo particular, con un trabajo mancomunado de un grupo de instituciones, destacó.

Por su parte, Alfredo López Valdés, director general de la une, también mostró orgullo por el esfuerzo mostrado. Mencionó los dos problemas fundamentales del SEN en la actualidad: la falta de mantenimiento y de regulación de frecuencias.

Anunció nuevamente los planes de ejecutar un mantenimiento importante en la Guiteras desde fines de año, durante un periodo aproximado de seis meses. Se ejecutará un trabajo amplio en la caldera, aunque no una transformación total.

Entre las acciones, aludió a una sustitución del recalentador, lo cual implica intervenir 15 kilómetros de tubería. Cambiarán, asimismo, cestos de calentadores regenerativos, quemadores, las curvas del economizador, cilindros de baja presión, chumaceras… En cuanto al componente eléctrico, detalló, suplirán casi todas las barras de seis kilovoltios y los sistemas de 380 volts. Sobre la regulación, adquieren cuatro sistemas de batería con 50 megawatts (mw) de potencia e igual cantidad de mw por hora de acumulación cada uno.

Cuando surgen problemas, cuya solución aparece fuera de alcance, activan grupos de expertos, afirmó López Valdés. Mientras, varios ingenieros discutían esos temas en China para buscar alternativas.

Sobre la zona Oriental y la importancia de la CTE Felton en la región, López Valdés comentó que no ha cesado el trabajo en el Bloque 2, que sufrió un incendio en 2022.

Precisó que en estos momentos el país realiza un esfuerzo que, de concretarse, puede acelerar los tiempos en dos años, porque la idea es «no parar nunca».

Agregó que, en el caso del Bloque 1 de la planta, se realiza un mantenimiento por 20 días de limpieza de caldera, condensador y se labora sobre muchos componentes, pero «el trabajo más importante es dentro del generador».

López Valdés resaltó la importancia de las termoeléctricas de Felton, Guiteras y Céspedes como máquinas básicas del Sistema, y significó que se trabaja sin descanso para mejorar las afectaciones.

Por otra parte, el viceministro primero, Argelio Jesús Abad Vigoa, explicó que el SEN incluye, además de la base en la generación térmica, la generación con gas, la solar fotovoltaica y la distribuida, resultado esta última de la visión del Comandante en Jefe para enfrentar este tipo de evento y otros.

Resaltó que sin la generación distribuida hubiese sido muy difícil recuperar el Sistema en este tiempo, porque fue lo que permitió mantener la vitalidad y dar energía a las plantas para iniciar el arranque y luego la interconexión.

Comentó que el país desarrolla un programa de Gobierno para la recuperación del SEN dirigido por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, en el que se chequean las acciones de forma semanal.

Afirmó que, como resultado de este se han recuperado hasta la fecha 1 100 mw, de los cuales se emplearon en este evento 976 mw: 420 en grupo fuel y 556 en grupo diésel.

«De no haber trabajado en estos meses en la recuperación, hubiésemos tenido una situación más compleja».

¿QUÉ SE HACE PARA FORTALECER EL SISTEMA?

Vicente de la O Levy puntualizó que el Programa del Gobierno para restablecer gradualmente el SEN es amplio y tiene como objetivo lograr la independencia energética.

Este, dijo, comienza por la producción de combustible, el cual, aunque presenta un ligero incremento respecto al año anterior, no alcanza para abastecer a todas las termoeléctricas que trabajan con el crudo nacional.

Para ello se necesita realizar mantenimientos en los pozos deteriorados de petróleo, en la infraestructura de superficie, las válvulas, las tuberías y los tanques, lo que requiere de recursos financieros.

Explicó que los esfuerzos también se concentran en la producción de gas, «que actúa directamente en la generación eléctrica».

Como parte de esa estrategia, que es a mediano y largo plazos, y que requiere producir con nuestros propios combustibles, se destaca el consumo mediante el agua, la biomasa, el sol, los biocombustibles, para así lograr independencia de la importación desde otros países.

Sobre los 30 parques solares fotovoltaicos sincronizados, precisó que hasta la fecha han aportado más de 600 mw al SEN.

«La zona fotovoltaica es por energía renovable y tiene altos niveles de eficiencia. Aunque los parques solares no trabajan el día entero, por el día permite que no se consuma tanto combustible».

Acotó que al Programa se incorpora, también, la acumulación de energía y será más fácil sumarse con la generación distribuida: «Tenemos ya la acumulación de energía para instalar 200 mw, lo que estabilizará el sistema».

De la O Levy precisó que, aun cuando no se instalaran los parques solares fotovoltaicos, a nuestro Sistema Eléctrico Nacional ya le hacían falta las baterías para estabilizarlo.

«¿Cuántos disparos, cuántas fallas no recibimos en nuestras casas por las que se va y viene la luz repetidas veces por variaciones que hay en el sistema?», eso es lo que se conoce como Disparo Automático de Frecuencia (daf), agregó.

«No es que en el despacho la están quitando y poniendo, eso es automático para proteger y que no se caiga el sistema», significó el Ministro.

Detalló que en 2024 hubo más de 500 disparos por la falta de regulación.

«La regulación es uno de los elementos más importantes que tiene que haber en el SEN, y una de las tecnologías más eficaces y más eficientes para regular es la acumulación», reconoció.

«Después vendrá otro paso de acumulación que también ya está contratado, que es para entregar energía hora al sistema. Hay países que ya están hablando de energía solar fotovoltaica las 24 horas y ya lo tienen, y nosotros estamos siendo uno de los países pioneros en penetración de energía solar fotovoltaica con acumulación», destacó el titular del Minem.

LOS MANTENIMIENTOS

El Ministro de Energía y Minas puntualizó que se va a continuar y terminar el mantenimiento de las unidades Céspedes 4, Este Habana 2 –que tiene un mantenimiento profundo–, además está en línea ya, Renté 5 que también está saliendo de una intervención significativa.

Añadió que van a intervenir Guiteras –aunque no precisó la fecha–, y añadió que continúan interviniendo Felton 2 y Felton 1 en estos días.

Aclaró que, «bajar la caldera que se incendió es una obra de ingeniería. Eso no es desmontar y desguazar, eso lleva ingeniería para desmontarla completa, el domo de la caldera, y eso se va a continuar, y se continuará trabajando en las termoeléctricas como parte también de la estrategia».

Reconoció que la mayor fortaleza que tiene este sector son los trabajadores. «A los trabajadores del sector eléctrico no hay que llamarlos, están ahí y ya saben lo que hay que hacer.

«Aquí no hay que dar órdenes, aquí lo que hay que hacer son coordinaciones, porque el sistema es muy complejo», amplió.