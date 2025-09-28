La ciudad de Santiago de Cuba enfrenta daños debido a las intensas lluvias(+Fotos)

Fotos:Santiago Martí, José Vladimir Pérz García y colaboradores.

En las últimas 24 horas, Santiago de Cuba ha sufrido una serie de daños derivados de las intensas lluvias. Según informó el Teniente Coronel Rolando González Domínguez, jefe de la Defensa Civil en la provincia, se han registrado 11 derrumbes parciales de viviendas y muros de contención, aunque no hay víctimas mortales ni heridos.

Las lluvias intensas de la noche y la madrugada han provocado inundaciones en diversas zonas de la ciudad, afectando viviendas y otras infraestructuras. A pesar de que no se reportan pérdidas humanas, los daños materiales son considerables. Las zonas más vulnerables, especialmente aquellas ubicadas cerca de las laderas y los muros de contención, han sufrido derrumbes y deslizamientos de tierra debido al peso del agua acumulada.

Por su parte, Aris Arias Batalla, jefe de Operaciones y Socorro de la Cruz Roja en la provincia, señaló que la mayoría de los incidentes se han producido en áreas afectadas por el desbordamiento de los ríos, particularmente el río Sigua, que ha dejado incomunicadas varias comunidades en la zona de Baconao.

Además de los derrumbes y desbordamientos, varios árboles han caído, en diversas calles de la ciudad. Las autoridades de la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja siguen trabajando intensamente en las labores de rescate y evacuación en las áreas más afectadas.

El Teniente Coronel González Domínguez señaló que se adoptan todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población.

«Los equipos de emergencia -dijo- se encuentran desplegados en las zonas más vulnerables, y estamos colaborando estrechamente con las autoridades locales para proteger a los ciudadanos».

Aunque las lluvias no cesan, las autoridades continúan monitoreando la situación y han emitido alertas para que la población mantenga la precaución y siga las recomendaciones oficiales.