Jueza frena intento de Trump de despedir a gobernadora de la Fed

Washington, 10 sep.— Los intentos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de destituir a Lisa Cook, miembro de la junta de gobernadores de la Reserva Federal (Fed), enfrentan hoy la oposición de una jueza federal que bloqueó temporalmente la medida.

La jueza federal de distrito Jia Cobb reconoció que el despido y la posterior impugnación legal de Cook plantean «muchas preguntas serias» que los tribunales no han analizado previamente.

Además -dijo-, en esta etapa preliminar, Cook demostró contundentemente que su destitución violó la disposición «con causa» de la Ley de la Reserva Federal.

La magistrada explicó que la «mejor interpretación» de la disposición es que la premisa de la destitución de un gobernador de la Fed se limita a motivos relacionados con su comportamiento en el cargo y si ha cumplido «fiel y eficazmente» con sus obligaciones legales.

«Por lo tanto, ‘con causa’ no contempla la destitución de una persona únicamente por conductas anteriores a su inicio en el cargo», escribió Cobb en un fallo de 49 páginas.

En medio de sus ataques contra la Fed, Trump anunció el mes pasado que sacaría del puesto a Cook, citando para ello acusaciones de presunto fraude hipotecario.

Pero la decisión de Trump puso en tela de juicio la histórica independencia de la Reserva Federal respecto de la influencia política, aunque la Casa Blanca defendió la postura de Trump y alegó que el presidente ejerció su «autoridad legal» para destituir a Cook con causa justificada.

Esta es la primera vez que un presidente echa aquí a un gobernador de un banco central en sus 111 años de historia.

En su momento la medida representó una escalada significativa en la batalla del mandatario republicano contra la Fed, a la que ha presionado en los últimos tiempos para que baje las tasas de interés.

“El presidente Trump pretendió despedirme ´con causa’ cuando no existe causa legal, y no tiene autoridad para hacerlo”, subrayó Cook entonces.