Hace 55 años, Salvador Allende ganó la presidencia de Chile

Santiago de Chile, 4 sep.— Representantes de partidos y organizaciones sociales rendirán homenaje hoy a Salvador Allende, al cumplirse 55 años de su elección como presidente del gobierno de la Unidad Popular en Chile.

El médico cirujano y político ganó los comicios el 4 de septiembre de 1970, cuando se impuso con 36,6 por ciento de los votos al exmandatario Jorge Alessandri, del Partido Nacional, y a Radomiro Tomic, nominado por la Democracia Cristiana.

En su discurso a la nación, Allende agradeció a los hombres y mujeres, a los militantes de los partidos populares e integrantes de las fuerzas sociales que hicieron posible la victoria.

Se lo debo a radicales, socialistas, comunistas, socialdemócratas, a gentes del MAPU (Movimiento de Acción Popular Unitaria) y del API (Acción Popular Independiente), al hombre anónimo, a la humilde mujer de nuestra tierra, al pueblo de Chile, dijo.

Durante los mil días de su administración ocurrieron importantes transformaciones en el país, como la nacionalización del cobre, la profundización de la reforma agraria, el medio litro de leche diario para eliminar la desnutrición infantil y la universalización de la salud.

El gobierno de la Unidad Popular fue derrocado el 11 de septiembre de 1973 por un cruento golpe de Estado que sometió a Chile a 17 años de dictadura.

Este jueves el Partido y la Juventud Comunistas rendirán homenaje a Allende con la tradicional peregrinación desde la avenida de La Alameda hasta el monumento erigido en su honor en la Plaza de la Constitución.