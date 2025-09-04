jueves 04 septiembre 2025
Hace 55 años, Salvador Allende ganó la presidencia de Chile

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
Santiago de Chile, 4 sep.— Representantes de partidos y organizaciones sociales rendirán homenaje hoy a Salvador Allende, al cumplirse 55 años de su elección como presidente del gobierno de la Unidad Popular en Chile.

El médico cirujano y político ganó los comicios el 4 de septiembre de 1970, cuando se impuso con 36,6 por ciento de los votos al exmandatario Jorge Alessandri, del Partido Nacional, y a Radomiro Tomic, nominado por la Democracia Cristiana.

En su discurso a la nación, Allende agradeció a los hombres y mujeres, a los militantes de los partidos populares e integrantes de las fuerzas sociales que hicieron posible la victoria.

Se lo debo a radicales, socialistas, comunistas, socialdemócratas, a gentes del MAPU (Movimiento de Acción Popular Unitaria) y del API (Acción Popular Independiente), al hombre anónimo, a la humilde mujer de nuestra tierra, al pueblo de Chile, dijo.

Durante los mil días de su administración ocurrieron importantes transformaciones en el país, como la nacionalización del cobre, la profundización de la reforma agraria, el medio litro de leche diario para eliminar la desnutrición infantil y la universalización de la salud.

El gobierno de la Unidad Popular fue derrocado el 11 de septiembre de 1973 por un cruento golpe de Estado que sometió a Chile a 17 años de dictadura.

Este jueves el Partido y la Juventud Comunistas rendirán homenaje a Allende con la tradicional peregrinación desde la avenida de La Alameda hasta el monumento erigido en su honor en la Plaza de la Constitución.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…