lunes 08 septiembre 2025
Gobierno de Cuba mantiene atención a compleja situación eléctrica

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

La Habana, 8 sep.— El presidente Miguel Díaz-Canel afirmó hoy que el Gobierno cubano mantiene atención prioritaria sobre la crítica situación del sistema de generación eléctrica, especialmente en la región oriental, donde se avanza en un restablecimiento paulatino del servicio.

En un mensaje publicado en redes sociales, el jefe de Estado resaltó el esfuerzo sostenido de los trabajadores de la Unión Eléctrica, a quienes agradeció por su labor.

“De regreso a #Cuba seguimos atentamente crítica situación con la generación eléctrica y restablecimiento paulatino del servicio en región oriental, gracias a trabajadores de la Unión Eléctrica”, escribió el mandatario en X, añadiendo que “el tema ha sido prioritario en todos nuestros diálogos durante la gira por Asia”.

La víspera, un disparo en una línea de 220 kV provocó la desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) desde la provincia de Las Tunas hasta Guantánamo, en el oriente del país caribeño.

Según reportes del Ministerio de Energía y Minas en redes sociales, a la 1:25 de esta madrugada (hora local) se logró restablecer el sistema eléctrico en los territorios afectados.

El director de Electricidad de la cartera, Lázaro Guerra, explicó a la televisión nacional que la desconexión del SEN se produjo por condiciones meteorológicas adversas en la zona.

Cuba se encuentra inmersa en una estrategia para la recuperación electroenergética, que tiene entre sus elementos clave lograr la soberanía energética en el menor tiempo posible, con el objetivo de satisfacer las necesidades de la población y la economía, rehabilitar las redes, buscar soluciones para los grupos electrógenos de emergencia y avanzar en la transición energética.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…