Evocarán pensamiento de Fidel en Encuentro de Turismo Rural

El pensamiento estratégico de Fidel Castro Ruz en el agroturismo se convertirá en un eje de análisis fundamental en el X Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural y Agroturismo, que acontecerá del 29 de septiembre al 5 de octubre, en diferentes espacios de la región Occidental de Cuba.

Francisco Longino Franquiz Domínguez, director de Eventos e Incentivos de la agencia de viajes Ecotur, rememoró aquel septiembre de 1959 en que el líder de la Revolución cubana visitó Viñales, en Pinar del Río, y planteó la idea pionera de realizar una reforma agroturística como parte de la reforma agraria.

De esa manera, en los sitios con valores turísticos se realizarían las adecuaciones necesarias para desarrollar el turismo vinculado al agro, explicó.

Franquiz Domínguez señaló que en sus inicios el Comandante pensó en los Valles de Viñales y Ancón para construir junto a cada casa campesina una cabaña, propiedad del campesino, para alquilarla a los turistas con paseos a caballo incluidos y mejorar la economía de la región adicionando una renta por concepto de turismo.

Se concibió también instruir a los campesinos en los menesteres de educación turística y a las muchachas del campo enseñarlas a bordar y tejer souvenirs con motivos criollos, destacó.

Las ideas del eterno líder serán fundamentales en esa cita organizada por por el Instituto Iberoamericano de Turismo Rural y el Ministerio de Turismo de Cuba, que tendrá a la mayor de las Antillas como sede en esta ocasión y a la agencia Ecotur, de receptivo oficial.

El X Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural y Agroturismo “Por un desarrollo comunitario sostenible” abordará temáticas como los avances del agroturismo, el turismo local sostenible, la comunicación y la inteligencia artificial en ese sector, la inclusión comunitaria, el producto, la gobernanza y comercialización, y la contribución del agroturismo a la mitigación del cambio climático.