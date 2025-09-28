Evalúan afectaciones por intensas lluvias en comunidades rurales de Santiago de Cuba

Tras las intensas lluvias registradas en Santiago de Cuba, se reportaron inundaciones en las comunidades de Verraco y Sigua, en el poblado de Baconao, así como crecidas de ríos que obstaculizaron el tránsito en varias zonas rurales del territorio.

Ante la situación, se movilizaron de inmediato las máximas autoridades provinciales, encabezadas por la secretaria del Partido, Beatriz Johnson Urrutia, y el gobernador Manuel Falcón Hernández, quienes junto a representantes del MININT, las FAR y otros organismos, evaluaron directamente las afectaciones en el terreno.

Durante la jornada se brindó atención médica a los pobladores y se logró evacuar a personas en situación de riesgo. El trabajo coordinado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior fue decisivo para garantizar la seguridad de los habitantes y restablecer el acceso a las zonas incomunicadas.

Las labores de recuperación continúan, con énfasis en la protección de vidas humanas, la vigilancia sanitaria y el monitoreo constante de las condiciones meteorológicas.